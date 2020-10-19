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Банк "Открытие" выплатит страховое возмещение вкладчикам банка "Майский"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" победил в конкурсе по выплатам страхового возмещения вкладчикам ООО "Банк Майский" (г. Майский), проводившегося государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Прием заявлений и иных необходимых документов, а также выдача средств начнутся 20 октября 2020 года в отделениях банка "Открытие" в городах Нальчике и Майском.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, но не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

Размер обязательств ООО "Банк Майский" по вкладам физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на 01 сентября 2020 года составил 568,7 млн руб.; общее количество счетов вкладчиков физических лиц и МСБ — 4838.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк Майский" 9 октября 2020 года. По величине активов кредитная организация занимала 350 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк "Открытие" — активный участник программы АСВ по выплатам возмещения вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию. В 2020 г. "Открытие" выплатило возмещение вкладчикам трех банков на сумму свыше 1,38 млрд рублей.

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