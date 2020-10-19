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ВТБ временно переводит часть офисов на пятидневную рабочую неделю

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ переводит 50 точек продаж с шести- на пятидневную рабочую неделю. Решение носит временный характер и связано с изменением эпидемиологической обстановки в России и ростом потребительской активности клиентов ВТБ в цифровых каналах банка.

Из 50 офисов, перешедших на 5-дневную рабочую неделю, 11 отделений расположены в Москве и Московской области, 3 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также точки в Белгородской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Калужской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Тверской, Тюменской, Курганской Челябинской областях, в Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Забайкальском краях, Республиках Бурятия и Башкортостан.

За последнюю неделю клиентопоток в розничных отделениях ВТБ продолжил снижаться в связи с распространением коронавируса. Среднее число клиентов, которые посетили отделения ВТБ с 12 по 17 октября, сократилось еще на 4% по сравнению с первой неделей текущего месяца. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве. При этом по сравнению с первой половиной октября прошлого года число проводимых операций в офисах выше на 8,4%.

Вместе с тем растет активность розничных клиентов в онлайн-каналах. В первой половине октября аудитория ВТБ Онлайн еженедельно прирастала на 80 тысяч пользователей, по сравнению с сентябрем этого года показатель вырос в 1,5 раза. Общее число зарегистрированных клиентов приложения достигло 9,4 млн человек, которые могут совершать в мобильном приложении  и интернет-банке практически все операции, доступные в офисах банка. К 2022 г. стратегической задачей ВТБ является перевод всех продуктов для физических лиц в онлайн-каналы.

"Мы внимательно следим за распространением коронавирусной инфекции в российских регионах и готовы применять все необходимые меры для дополнительной защиты наших сотрудников и клиентов. В октябре мы видим, что россияне снова стремятся ограничить свои социальные контакты, что сказывается и на их посещениях банковских офисов. При этом растет их пользовательская активность в дистанционных каналах, которые активно развивает ВТБ. В условиях, когда практически все необходимые операции можно провести в своем смартфоне, мы считаем важным поберечь здоровье клиентов и сотрудников и на время перевести работу части отделений на 5-дневный формат. Пока мера коснулась только 50 отделений, более 470 офисов, открытых по субботам, продолжат свою работу в штатном формате", — комментирует руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

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