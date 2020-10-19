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ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках своего 30-летнего юбилея ВТБ запускает новую программу автокредитования. Минимальная ставка составит 3% годовых. Клиенты смогут купить новый иностранный или отечественный автомобиль в кредит с одной из самых низких на рынке ставок до 31 декабря.

Юбилейная программа "Нам 30 лет — Вам 3%" предусматривает более выгодные условия — 3% годовых — именно в самой популярной у заемщиков конфигурации — кредите со страхованием жизни. При его выборе клиент получает дисконт от базовой ставки в размере 6 п. п. Для ее достижения оформлять дополнительные страховые услуги не требуется. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 30% от стоимости автомобиля.

"Интерес к покупке транспортных средств традиционно растет к концу года. В этот раз на динамику продаж повлияет еще и отложенный спрос, который сформирован из-за пандемии. В ВТБ продажи в кредит новых автомобилей занимают порядка 75% от общего числа сделок, а конфигурация с личным страхованием является у заемщиков самой популярной. Новую программу мы приурочили к 30-летнему юбилею банка, чтобы поблагодарить клиентов за оказанное доверие и выбор наших продуктов. Поэтому предлагаем им одну из самых низких на рынке ставок — 3%", — прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления "Автокредитование" ВТБ.

Заявку на кредит можно оформить через сайт, в офисе ВТБ с модулем автокредитования или в автосалоне у партнера банка. В рамках предложения возможно получение кредита в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования — от 30 мес. до 5 лет.

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