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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть — Приволга" выпустила более 53 тыс. мальков ценных пород в водоемы Самарской и Саратовской областей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" выпустило мальков сазана и стерляди в Саратовское водохранилище. Экологические мероприятия проведены на территории Самарской и Саратовской областей.

Всего было выпущено 49,2 тыс. молоди стерляди и 4,3 тыс. молоди сазана. Работы проводились под контролем представителей территориальных управлений Росрыболовства, которые подтвердили удовлетворительное состояние мальков.

Экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошли в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть" на период 2019–2021 гг.

Всего с начала года АО "Транснефть — Приволга" выпустило более 115 тыс. мальков стерляди, сазана и русского осетра в Волгоградское и Саратовское водохранилища, реки Медведица и Дон. До конца октября еще планируется выпустить 46,5 тыс. мальков сазана и толстолобика в водоемы Самарской, Саратовской и Ростовской областей.

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