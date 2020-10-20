В "Транснефть — Приволге" прошел аудит соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов

АО "Транснефть — Приволга" по итогам внешнего инспекционного аудита подтвердило соответствие международным стандартам систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, экологического менеджмента, системы энергоменеджмента, на соответствия требованиям международных стандартов ОHSAS 18001:2007 (ISO 45001:2018), ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 (ISO 50001:2018).

Проверка проводилась группой аудиторов международно признанной российской сертификационной и экспертной организации в аппарате управления Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) в г. Самаре и на нефтеперекачивающей станции "Большая Черниговка" в Самарской области.

Оценивалось планирование и управление производственными процессами, способность систем менеджмента обеспечивать соответствие применимым законодательным и нормативным требованиям, наличие ресурсов для поддержания и постоянного улучшения систем менеджмента, эффективность внутренней и внешней коммуникаций.

В области охраны труда в качестве достижений отмечено внедрение мобильных комплексов спутникового видеонаблюдения, позволяющих контролировать соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда, технологической дисциплины на удаленных объектах в режиме онлайн. Предприятие признано победителем конкурса Министерства энергетики Российской Федерации на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году в номинации "Коммуникационная программа по повышению культуры охраны труда и безопасности на производстве". Также АО "Транснефть — Приволга" заняло третье место в XII Областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек.

В числе эффективных экологических мероприятий аудиторы назвали сокращение удельных выбросов в атмосферу, проведение реконструкции очистных сооружений. АО "Транснефть — Приволга" награждено дипломом 3-й степени в номинации "Промышленный гигант" конкурса "ЭкоЛидер Самарской области — 2019".

В области энергосбережения проверяющие отметили оптимизацию режимов транспортировки нефти, замену магистральных насосных агрегатов на блочных комплектных насосных станциях "Бугуруслан" и "Ерзовка", оборудование автомобильного транспорта системой ГЛОНАСС/GPS.

АО "Транснефть — Приволга" исполняет все требования, необходимые для реализации политики в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. По результатам проведенного аудита по всем системам менеджмента несоответствий не выявлено, сертификаты соответствия стандартам менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, экологического менеджмента, системы энергоменеджмента подтверждены.

Аудиторами рекомендовано органу по сертификации выдать сертификаты соответствия по обновленным стандартам ISO 45001:2018 (безопасности труда и охраны здоровья), ISO 50001:2018 (энергоменеджмент).