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Здравоохранение Общество

Счетная палата нашла нарушения в выдаче коронавирусных выплат самарским медикам

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области проверила, как выдают стимулирующие выплаты медикам, работавшим с зараженными коронавирусом, и обнаружила недочеты.

Проверяли министерство здравоохранения Самарской области и восемь подведомственных ему учреждений.

В 2020 г. регион получил из федерального бюджета двумя траншами 730 млн руб. и 1,4 млрд руб. соответственно.

Во время проверки обнаружились недостатки и единичные нарушения. Так, выплаты начисляли медикам, не работавшим непосредственно в отделении, где лечили больных с COVID-19, а также медицинским работникам, не относящимся к категории получателей этих выплат. При этом зафиксировано неначисление стимулирующих выплат водителям, работающим в специализированных (инфекционных) бригадах скорой помощи.

Также выяснилось, что учреждениями здравоохранения Самарской области по-разному рассчитывают выплаты из-за неоднозначной трактовки нормативной базы.

В итоге минздраву Самарской области вынесли представление об устранении нарушений.

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