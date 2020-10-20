Тренер волейбольной "Новы" Максим Ворежонков: "Не хватило опыта и уверенности в своих силах"

Наставник волейбольной "Новы" Максима Ворежонков прокомментировал во вторник, 20 октября, победы и поражения команды во втором туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А", который завершился в субботу.

Напомним, новокуйбышевская "Нова" уступила в пятой, укороченной партии, хозяевам площадки — волейболистам столичной команды МГТУ — 2:3 и проиграла в четырех сетах ярославскому "Ярославичу" — 1:3. В итоге "Нова" заработала одно очко. И это, по мнению главного тренера команды Максима Ворежонкова, конечно, очень мало от того, что "Нова" может показывать.

По словам Максима Ворежонкова, у тренерского штаба команды к ребятам претензий нет по настрою и самоотдаче.

"Не хватило опыта и уверенности в своих силах. Когда ведешь 5-6 очков в партии и проигрываешь сначала партию, а затем и матч… В этом как раз и сказывается молодость многих игроков команды и отсутствие опыта выступлений на таком высоком уровне. Ведь в нынешнее межсезонье многие игроки влились в состав "Новы" из молодежной лиги. И это совсем иная психология. Поэтому пока у наших молодых волейболистов периодически появляются определенные проблемы с концентрацией и верой в себя", — признал наставник "Новы".

Максим Ворежонков добавил: "Надо отдать нашим молодым игрокам должное: при поддержке более опытных товарищей — Дениса Шенкеля, Александра Чефранова и Григория Драгунова — после ошибки они пытаются тут же взять себя в руки. И ярко проявляют себя, доказывая — у них очень высокий потенциал. А с опытом к ребятам придет и стабильность, ведь мы собрались в этом составе только два месяца назад".

После двух прошедших туров чемпионата России среди команд высшей лиги "А" "Нова" делит третье-четвертое места в группе "Запад" с командой "Грозный". У новокуйбышевцев — две победы и два поражения, семь набранных очков и разница партий — 9:7.

Следующий матч "Нова" проведет 7 ноября в г. Одинцово Московской области против местной "Искры".