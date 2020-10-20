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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг банка "Открытие" на уровне ruАА-

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" объявило о подтверждении рейтинга кредитоспособности банка "Открытие" на уровне ruАА- с сохранением позитивного прогноза.

По сообщению агентства, рейтинг банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при приемлемой операционной эффективности, адекватным запасом ликвидности, приемлемой оценкой корпоративного управления и качества активов.

"Эксперт РА" отмечает ключевое позитивное влияние на рейтинг поддержки со стороны собственника, а также статуса банка "Открытие" как системно значимой кредитной организации.

В заключении агентства подчеркивается, что умеренно высокая оценка рыночных позиций банка "Открытие" обусловлена широкой географией и масштабами его бизнеса, которые растут быстрее рынка: активы банка выросли на 23% за январь–август 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, против 12% в среднем по рынку. Доля банка в корпоративном кредитовании за последние 12 месяцев выросла с 2,1% до 2,8%, а в розничном — с 1,6% до 2,2%.

"Эксперт РА" отмечает, что на 1 сентября 2020 года уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами в банке составил 22%, а покрытие ликвидными активами — 32%. Банк с большим запасом соблюдает нормативы чистого стабильного фондирования и краткосрочной ликвидности, действующие в отношении системно значимых кредитных организаций.

Сохранение позитивного прогноза по рейтингу обусловлено ожиданием дальнейшего усиления рыночных позиций банка "Открытие" вследствие органического роста бизнеса при поддержании приемлемого запаса по капиталу, а также улучшением рентабельности, давление на которую в 2020 году оказали ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении агентства указывается, что позитивный прогноз предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

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