Банкротство "Тимашевской птицефабрики" приостановили

Арбитражный суд Самарской области приостановил производство по делу о банкротстве ООО "Тимашевская птицефабрика". Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Как поясняется в определении суда, такое решение принято до момента принятия решения Арбитражным судом Татарстана по иску фабрики к Россельхозбанку о признании недействительным договора поручительства, заключенного в сентябре 2016 года. Что это за договор поручительства, в материалах дела не уточняется.

Напомним, банкротство "Тимашевской птицефабрики" стартовало в 2019 г. по инициативе татарстанского филиала "Россельхозбанка". Свои требования банк объяснил долгом перед ним в 933,4 млн рублей.

Вслед за "Россельхозбанком" с аналогичным иском в суд обратился Сбербанк, которому птицефабрика задолжала 1,5 млрд рублей. Кредитная линия на эту сумму была открыта в Сбербанке для ООО "ПлемРемпродукт" в сентябре 2015 года. Поручителем по нему выступил Ильшат Тукаев, владеющий 100% "ПлемРемпродукта" и 87,5% "Тимашевской птицефабрики". В связи с этим Сбербанк также пытается признать банкротами "ПлемРемпродукт" и Ильшата Тукаева. В залоге у банка по этому кредиту находятся производственные площади "Тимашевской птицефабрики", а также доля Тукаева в "ПлемРемпродукте" в 99,9%.

Тем временем третьими лицами в деле о банкротстве "Тимашевской птицефабрики" стали правительство Самарской области и региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Свой интерес к делу они объясняли тем, что продукция "Тимашевской птицефабрики" (реализуется под брендом "Самарский бройлер") "пользуется высоким спросом и у жителей" региона и известна за его пределами, а также тем, что предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков области и имеет высокую социально-экономическую значимость.

Также представители правительства области заявили о том, что предприятие совершает ряд действий для получения субсидий и ведет переговоры с АО "ИК "Газфинтраст" (входит в ГК "Гибкие финансовые технологии" (ГФТ), возглавляемую Михаилом Анциферовым), которое якобы хочет выкупить задолженность ООО "Тимашевская птицефабрика" перед Сбербанком и Россельхозбанком.

Справка

ООО "Тимашевская птицефабрика" находится в поселке Садгород Кинель-Черкасского района. Она рассчитана на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год. Продукция предприятия выпускается под брендом "Самарский бройлер".

По данным ИАС Seldon Basis, собственниками ООО "Тимашевская птицефабрика" являются Ильшат Тукаев (87,5%) и Рафаэль Фаизов (12,5%). Правда, доли их, как уточняется в ИАС Seldon Basis, находятся в залоге у Сбербанка. Выручка предприятия по итогам 2019 г. составила 2,42 млрд руб., убыток — 113,44 млн рублей.