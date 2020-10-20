В психдиспансере Пестравского района пациенты заразились коронавирусом

В Высокинском психоневрологическом диспансере, который расположен в Пестравском районе Самарской области, несколько пациентов заболели коронавирусом. Эту информацию подтвердили во вторник, 20 октября, на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

По информации оперштаба, из пансионата в специализированные больницы уже были госпитализированы пять человек с пневмонией и коронавирусом.

Сотрудники и пациенты пансионата, у которых нет клинических проявлений респираторных заболеваний, по решению оперативного штаба будут переведены в обсерватор на базе реабилитационного центра для инвалидов "Самарский".

Также будет обеспечен необходимый персонал с учетом психоневрологического профиля подопечных.

В самом пансионате организовано постоянное медицинское наблюдение за пациентами с признаками респираторных заболеваний легкой формы. При ухудшении их состояния будет приниматься решение о госпитализации в специализированные медицинские учреждения.