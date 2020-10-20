До конца года дети-сироты получат 518 квартир от муниципалитетов

До конца 2020 года в Самарской области планируется приобрести 518 квартир для детей-сирот. В настоящее время уже обеспечено жилыми помещениями 327 челокев, а всего в списке на получение жилья на сегодняшний день состоит 5151 человек.

Такие цифры были озвучен во вторник, 20 октября, на совещании по вопросам обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции.

Отметим, что ежегодно на обеспечение жильем этой категории детей предусматриваются средства областного бюджета, поддержка оказывается и из федеральной казны.

"В последние три года нам удалось значительно увеличить средства на эти цели. Если считать только областной бюджет, то в 2014–2016 гг. суммарно выделено 1,38 млрд руб., а 2017-2019 гг. — 2,1 млрд рублей", — отметил руководитель региона.

Он подчеркнул, что, несмотря на экономические трудности, которые возникли из-за пандемии коронавируса, в 2020 году были сохранены повышенные объемы финансирования направления.

"В текущем году с учетом средств федерального бюджета мы предусматриваем на эти цели 700 млн руб., на уровне средних показателей за последние три года, которые на 50% выше, чем в предыдущий период", — сказал Дмитрий Азаров.

Жилье приобретается как на первичном рынке (с чистовой отделкой), так и на вторичном. При этом площадь квартиры по нормативу должна быть не менее 33 кв. м.

Всего до конца года планируется приобрести 518 квартир. В настоящее время уже обеспечено жилыми помещениями 327 детей-сирот. Всего в списке на получение квартир на сегодняшний день состоит 5151 человек. Из них 2614 человек уже достигли 18-летия и подлежат обеспечению жильем. В этой связи необходимо отметить, что очередь формируется "загодя", то есть задолго до того, как ребенок достигает совершеннолетия.

На сегодняшний день остаются неисполненными 660 судебных решений о предоставлении жилых помещений. По сравнению с 2017 годом их число снизилось почти в 2 раза, отметил исполняющий обязанности министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский.

22 муниципалитета региона уже полностью выполнили задачу этого года по предоставлению жилья детям-сиротам. При этом ряд городов и районов поставленных целей еще не добились.

В Самаре в очереди на получение жилья сегодня состоит 1584 человека. В этом году для обеспечения детей-сирот будет приобретено 164 квартиры. Часть из них проходят процедуру регистрации.

"Все квартиры будут приняты не позднее 15 декабря", — пояснил первый заместитель главы областного центра Максим Харитонов. На приобретение жилья из бюджета Самарской области выделено 265 млн рублей. Дополнительно в бюджете городского округа запланировано 45 млн руб. — средства идут на оплату квадратных метров, превышающих норму в 33 кв. м.

Максим Харитонов также обозначил: "Застройщики просят подтверждения того, что квартиры, построенные ими по нормативу, будут востребованы". В качестве выхода из ситуации он предложил заключать соглашения на 3 года — с учетом бюджетного планирования.

"Мы должны дать застройщикам четкий план по каждому муниципальному образованию, и до конца года трехлетние соглашения с муниципалитетами должны быть подписаны, — отметил губернатор и поручил членам областного правительства проконтролировать эту работу. — Мы с вами должны быть ориентированы на приобретение нового жилья, поскольку заинтересованы в его строительстве".

Что касается Тольятти, то в этом году там планируется приобрести 61 квартиру на сумму 81 млн рублей. 18 помещений уже приобретено, по остальным — работа еще идет. По словам главы Автограда Сергея Анташева, работа в этом направлении затягивается из-за качества чистовой отделки жилья.

"Вопрос должен быть решен, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Собирайте совещание, зовите на него застройщиков, риелторов, чтобы "в ручном режиме" определить адреса оставшихся 43 квартир и оговорить качество ремонта. Ситуацию нельзя упустить, задача должна быть выполнена".

В Сызрани в этом году приобретено 37 квартир для детей-сирот. 20 жилых помещений уже переданы очередникам. Что касается остальных — сейчас идет оформление необходимых документов, и в ближайшее время они будут переданы. "В результате торгов у нас образовалась экономия средств, и мы дополнительно еще 1 квартиру купим", — добавил глава города Николай Лядин.

Председатель Самарской гильдии строителей Любовь Аристова согласилась с участниками совещания в том, что застройщики должны знать план работы, в том числе по предоставлению жилья незащищенным категориям граждан. "Для застройщиков сегодня в условиях кризиса это была бы большая помощь. Если у нас будет план хотя бы на год вперед, мы сможем планировать, проектировать нормативное жилье", — отметила она.

"По нашим прогнозным оценкам, с учетом объема средств областного и федерального бюджетов, рассчитанного на три года, в период с 2021 по 2023 год включительно мы сможем приобрести 1564 квартиры", — отметил Олег Рубежанский. По его мнению, это дает возможность муниципалитетам ставить четкие задачи для застройщиков.

Помимо прочего, Любовь Аристова не рекомендует селить большое количество детей-сирот в одном доме. Это, по ее мнению, мешает социализации. С этим согласился и Дмитрий Азаров. Он предложил пересмотреть подход к предоставлению жилья.

По итогам совещания губернатор поручил Виктору Кудряшову и Евгению Чудаеву провести совещание с застройщиками и довести до них все плановые цифры для каждого муниципалитета.