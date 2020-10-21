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Банк "Открытие": 80% жителей ПФО планируют встретить Новый год дома в кругу семьи

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14% респондентов округа планируют принять участие в массовых мероприятиях и вечеринках на Новый год, если не будет ограничений либо их запретов. При этом, 30% опрошенных жителей ПФО считают, что в 2021-м году мы вернемся к "доковидной" жизни без всех эпидемиологических ограничений. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

Большинство опрошенных жителей округа (80%) планируют встретить Новый год дома в кругу семьи, 22% (на этот вопрос можно было давать больше одного ответа) отправятся в гости к друзьям и родственникам. Всего 2% респондентов пойдут в кафе или ресторан, 6% поедут в путешествие по России, 3% — за границу.

42% опрошенных жителей ПФО потратили на новогодний стол 2020 до 5 тысяч рублей, 32% уложились в 10 тысяч рублей. Доля тех, кто израсходовал на эти цели 15 либо 20 тысяч рублей составляет 8% и 4% соответственно. 46% респондентов округа отметили, что размер их трат на новогодний стол 2021 останется таким же, а 8% планируют их увеличить. 27% опрошенных заявили о предстоящем снижении данных трат в целях экономии.

Только 14% респондентов ПФО готовы участвовать в массовых мероприятиях и вечеринках на Новый год, если не будет официальных запретов. На мероприятиях с ограниченным числом участников намерены развлекаться 16%, а 12% заявили о готовности участвовать в новогодних корпоративах, которые устроят работодатели. 21% жителей округа намерены и вовсе отказаться от новогодних вечеринок из-за боязни заразиться коронавирусом.

30% респондентов округа верят, что в 2021 году мы вернемся к "доковидной" жизни без ограничений: для 9% очевидно, что ограничения не имеют смысла и поэтому будут отменены, столько же связывают свои оптимистичные ожидания с появлением новой вакцины, а 12% полагают, что эпидемия угаснет сама. И все же 42% опрошенных считают, что пандемия в новом году не закончится (больше всего ковид-пессимистов в Сибири — 51%, меньше всего на Северном Кавказе — 34% и в Московском регионе — 37%)

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