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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре планируют построить новое кольцо на месте поста в п. Зубчаниновка

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на пересечении Аэропортовского шоссе и улицы Чекистов планируется реконструкция перекрестка, сообщает мэрия Самары.

Там будет возведена полноценная кольцевая развязка с максимальным радиусом островков безопасности. 

Изменения направлены на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения и предусмотрены с учетом как предписаний надзорных органов, так и мнения горожан. Этот принцип основополагающий и при формировании перечня объектов, которые будут преображаться в ходе нацпроекта в 2021 году.

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