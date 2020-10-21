В Самаре планируют построить новое кольцо на месте поста в п. Зубчаниновка

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на пересечении Аэропортовского шоссе и улицы Чекистов планируется реконструкция перекрестка, сообщает мэрия Самары.

Там будет возведена полноценная кольцевая развязка с максимальным радиусом островков безопасности.

Изменения направлены на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения и предусмотрены с учетом как предписаний надзорных органов, так и мнения горожан. Этот принцип основополагающий и при формировании перечня объектов, которые будут преображаться в ходе нацпроекта в 2021 году.