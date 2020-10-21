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Иван Пивкин: "В Самарской области создается интеллектуальная транспортная система"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дорожная сеть региона в последние годы развивается небывалыми темпами, при этом особый упор сделан на обеспечении безопасности и качестве выполнения работ. О реализации дорожного нацпроекта и о важнейших инфраструктурных объектах, которые возводятся на территории губернии рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

— Каковы дорожные приоритеты региона, какая роль в развитии транспортной сети отводится мероприятиям нацпроекта?

— Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является фундаментом для развития транспортной инфраструктуры губернии. В 2017-18 годах Самарская область находилась в числе пилотных регионов приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

За два года участия в проекте было отремонтировано 362 километра автомобильных дорог Самарско-Тольяттинской агломерации, при этом уровень нормативного состояния дорог агломерации удалось довести до 55%.

С 2019 года приоритетный проект получил статус национального, и Самарская область активно включилась в его реализацию. Сегодня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории региона ведется масштабный ремонт дорог, и реализуются крупные инфраструктурные проекты, направленные на развитие дорожной сети региона.

В целом за два года в рамках нацпроекта отремонтировано 563 километра автомобильных дорог. По завершении дорожного сезона 2020 года доля нормативных дорог агломерации составит 67%.

— В чем заключаются перспективные задачи дорожников на ближайшие годы?

— Дорожная сеть областного центра и всего региона нуждается в расширении. В 2021-2022 годах продолжится реализация капиталоемких инфраструктурных объектов — строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, а также реконструкция моста через реку Сок и реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное.

Кроме того, в ближайшее время в рамках нацпроекта в Самаре начнется строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, которая позволит существенно увеличить пропускную способность обеих улиц.

Сейчас ведется разработка проектной документации на строительство Северного шоссе и Южной обводной дороги, мы планируем построить продолжение улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, а также проектируем третий этап мостового перехода через реку Самара.

— Строительство моста через Волгу в районе села Климовка является крупнейшим в России проектом государственно-частного партнерства. Как идут дела на стройке?

— Благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова, Самарская область была включена в международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай". В октябре 2019 года было заключено концессионное соглашение на строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного коридора.

В настоящее время реализуется первый этап проекта — работы ведутся на правой и левой сторонах мостового перехода. Идет строительство временных сооружений причальных стенок и опор моста, устройство стапеля для надвижки металлоконструкции. Работы идут в графике. До конца 2023 года объект должен быть сдан в эксплуатацию.

— Заметным дорожным трендом стало оснащение дорог электронными системами, которые позволяют регулировать траффик и повышают безопасность движения. Станут ли "умными" дороги в нашем регионе?

— У нас уже есть такие автодороги и этот тренд будет развиваться. В 2017 году в рамках реконструкции Московского шоссе была устроена система АСУДД, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны как во время проведения ЧМ-2018, так и в дальнейшей работе. По информации ГУ МВД России по Самарской области пропускная способность Московского шоссе возросла с 52,5 тыс. до почти 90 тыс. автомобилей в сутки.

В текущем году ФАУ "РосдорНИИ" в рамках заключенного государственного контракта с министерством разрабатывается технический проект создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Самарской области, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации.

Реализация проекта запланирована на период с 2020 по 2024 год. Уже в 2020 Самарской области выделены средства из федерального бюджета в размере 300 млн рублей, в 2021–2024 годах финансирование также продолжится.

— Что представляет собой ИТС?

- В рамках реализации проекта будет создана Единая платформа управления транспортной системой, создан региональный ситуационный центр, зона действия существующей АСУДД в Самаре будет расширена, а в Тольятти будет внедрена. Существующие центры организации дорожного движения будут реорганизованы.

Для обеспечения эффективной организации дорожного движения и информирования участников дорожного движения будут установлены дополнительные знаки и табло переменной информации, устроены метеостанции. Для снижения количества нарушений ПДД будет увеличено количество камер фотовидеофиксации административных правонарушений.

С целью увеличения сроков эксплуатационного состояния автомобильных дорог и снижения их повреждений транспортными средствами, перевозящими грузы с превышением норм, в текущем году уже ведется обустройство двух пунктов автоматического весогабаритного контроля, которые будут введены в эксплуатацию до декабря 2020 года. В рамках реализация проекта создания ИТС с 2021 по 2023 год предусмотрено создание еще трех таких пунктов.

В целом реализация проекта позволит повысить среднюю скорость движения транспортных средств, сократит время задержек в пути, снизит расход топлива и массу выбросов вредных веществ, сократит количество ДТП и нарушений ПДД, уменьшит площадь зоны износа дорожных одежд.

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