Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" - 22:28

В своем седьмом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" уступила "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону — 22:28 (13:15).

В домашней встрече в составе "Лады" после длительного 11-летнего перерыва вышла Любовь Аришина, отметившая свое появление двумя точными бросками.

Первый тайм начался с небольшим преимуществом тольяттинок. На 26-й минуте преимущество дончанок снизилось до 11:12. До конца тайма хозяйки площадки успели и вновь отпустить соперниц на дистанцию "плюс 3", и возвратить минимальный отрыв. Но все же последнее слово за 6 секунд до отдыха сказала Макеева, обеспечив Ростову к перерыву фору в два мяча.

Решающую фазу противоборства команды отложили на вторую половину игры, и именно в ее концовке лучше оказались гости. А их вратарь Виктория Калинина отразила 13 из 35, летевших в ее ворота мячей.

"Ростов-Дон" побеждает со счетом — 28:22 (15:13) и с 14 очками остается на третьем месте. "Лада" следует за ним с 10 очками.

В следующей встрече 27 октября "Лада" сыграет на выезде с московским "Лучом".