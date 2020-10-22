Самарская область — ключевой партнер для бизнеса из Германии

Качественную работу областных властей по созданию привлекательных условий для зарубежных партнеров отметили представители немецкого бизнеса. В ходе "VOLGA INVESTMENT SUMMIT 2020", который прошел в Самаре 16 октября, инвесторы отмечали, что действующими здесь преференциями и льготами не может похвастаться ни один другой регион страны.

"Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений, — говорил ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов правительства Самарской области. В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе".

"Мы выбирали место для своего проекта из 7 регионов, и Самара была выбрана из-за ее инвестиционной привлекательности. Важные "плюсы" региона — логистическая привлекательность, и обеспеченность инженерными техническими кадрами, включая студентов, — рассказал генеральный директор ООО "Линде Инжиниринг Рус" Андреас Реннер. — Мы планируем увеличить российское представительство и принять на работу еще 40 сотрудников. Я очень благодарен нашим инвесторам, которые приняли решение прийти именно в Самару, и благодарен правительству Самарской области — нам дали всестороннюю поддержку, что очень важно для нашего развития".

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в регионе действуют все существующие специальные налоговые режимы, каждый инвестиционный проект здесь сопровождают на всех этапах его реализации. "У нас есть, что предложить иностранным инвесторам, и они высоко ценят наше стремление сделать их работу на самарской земле максимально комфортной. Главный критерий того, что мы все делаем правильно — открытие новых производств крупных зарубежных производителей, создание рабочих мест с высокой заработной платой и привлекательными условиями труда", — подчеркнул министр.

Еще один представитель немецкого бизнеса — компания по производству сухих строительных смесей "КНАУФ" — инвестировала средства в создание завода на территории Самарской области, став якорным резидентом индустриального парка "Чапаевск". "Правительство региона помогало нам на всех этапах строительства предприятия. Нам очень комфортно работать в Самарской области, особенно, учитывая те условия, которые нам дает статус резидента промпарка. Работа с инвесторами в регионе выстроена на отлично", — считает директор чапаевского филиала компании "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" Антон Назаров.

Генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг назвал Самарскую область "лидером по привлечению иностранных инвестиций": "Не случайно здесь разместились многие компании — члены АЕБ: "BOSCH", "Schneider", "Renault", "Faurecia" и многие другие. Мы намерены в ближайшее время еще больше укрепить партнерские связи с регионом, мы всегда готовы к такому сотрудничеству", — заметил он.

Ранее об инвестиционной привлекательности Самарской области говорили представители бизнеса из Франции.