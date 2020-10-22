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Группа ВТБ пилотирует онлайн-покупку квартир на вторичном рынке

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ВТБ — экосистема недвижимости "Метр квадратный" — пилотирует онлайн-покупку квартир на вторичном рынке недвижимости. Оформление и подписание всех бумаг проходит полностью в дистанционном формате. Пилот проходит в Москве и Нижнем Новгороде.

Процесс онлайн-сделки реализуется через личный кабинет на платформе "Метр квадратный". Специалист экосистемы выезжает к клиенту и владельцу квартиры и выпускает для них электронные подписи. Затем риелтор формирует договор купли-продажи (ДКП) с помощью специального сервиса-конструктора и направляет его покупателю и продавцу на согласование. При этом все общение происходит дистанционно — по телефону и системе видеосвязи Zoom. На платформе "Метр квадратный" участники процесса подписывают цифровыми подписями согласованную версию ДКП, заявление на регистрацию перехода права собственности и другие необходимые документы. Все они в цифровом виде через личный кабинет направляются в Росреестр, который регистрирует переход права собственности и по электронной почте уведомляет об этом клиентов. На финальном этапе средства, ранее поступившие на счет экосистемы недвижимости через сервис безопасных расчетов от "Метр квадратный", раскрываются в пользу продавца, после чего он получает деньги.

В настоящее время полностью онлайн-покупка квартиры на вторичном рынке недвижимости возможна только за счет собственных средств.

"Сегодня в России порядка 78% квартир приобретается именно на вторичном рынке. Обычно для клиента это очень долгий процесс, который может занимать до нескольких дней и даже недель. Пилот, который мы проводим, позволит подписывать все документы на уже выбранную квартиру всего за один день. Кроме того, мы рассматриваем для себя возможность интеграции с российскими банками и готовы предложить им дополнить этот процесс онлайн-выдачей кредита, чтобы перевести в цифру не только покупку квартир в новостройках, но и уже готовых объектов вторичного рынка", — говорит Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный".

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