16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Транснефть — Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях В "Транснефть — Приволге" прошел аудит соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов "Транснефть — Приволга" выпустила более 53 тыс. мальков ценных пород в водоемы Самарской и Саратовской областей Самарские нефтяники помогли очистить волжские берега 75-летие "большой нефти" в Самарской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть — Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть — Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта предприятия для поддержания бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов.

Специалисты выполнили замену участков линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Куйбышев — Тихорецк, Бугуруслан — Сызрань и Бавлы — Куйбышев. На время проведения работ транспортировка нефти по нефтепроводам останавливалась в плановом режиме.

В целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности специалистами проведен комплекс работ по замене и ремонту запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Новомлиново", "Зензеватка" и "Похвистнево". Также были заменены четыре участка технологических трубопроводов на НПС "Тингута".

На НПС "Любецкая" и подводящем трубопроводе нефтепровода Кротовка — Куйбышев были подключены камеры приема и пропуска средств очистки и диагностики для проведения внутритрубных исследований. Выполненные мероприятия позволят повысить  функциональную надежность объектов.

После завершения плановых работ транспортировка нефти по нефтепроводам возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1