АО "Транснефть — Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта предприятия для поддержания бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов.

Специалисты выполнили замену участков линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Куйбышев — Тихорецк, Бугуруслан — Сызрань и Бавлы — Куйбышев. На время проведения работ транспортировка нефти по нефтепроводам останавливалась в плановом режиме.

В целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности специалистами проведен комплекс работ по замене и ремонту запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Новомлиново", "Зензеватка" и "Похвистнево". Также были заменены четыре участка технологических трубопроводов на НПС "Тингута".

На НПС "Любецкая" и подводящем трубопроводе нефтепровода Кротовка — Куйбышев были подключены камеры приема и пропуска средств очистки и диагностики для проведения внутритрубных исследований. Выполненные мероприятия позволят повысить функциональную надежность объектов.

После завершения плановых работ транспортировка нефти по нефтепроводам возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.