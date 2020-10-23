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Здравоохранение Общество

Самарская область получит более 2,5 тыс. доз вакцин от коронавируса

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область в ближайшее время получит вторую партию вакцины от коронавируса. Об этом в интервью ГТРК "Самара" рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

"Мы сейчас ожидаем второй транш вакцин от коронавируса, более 2,5 тыс. вакцин от коронавируса мы получим на территорию Самарской области. Понятны и отработаны протоколы лечения. Очень важно действовать четко в соответствии с теми рекомендациями, что дают врачи", — сказал глава региона.

В первую очередь, вакцины будут направлены врачам. "Тем людям, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И забирать эти вакцины для себя, в своих личных интересах я считаю совершенно неправильным", - отметил Дмитрий Азаров. 

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