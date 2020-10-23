Женский БК "Самара" одержал победу над "УГМК-Юниор" — 73:46

В первом домашнем матче нового сезона девушки из БК "Самары" уверенно переиграли "УГМК-Юниор" — 73:46.

Лишь на первых минутах гостям удавалось как-то сдерживать порыв самарской команды. Но вторая половина стартового периода усилиями Кристины Евсейчевой, Натальи Ясевичене и Юлии Полуяновой была за явным преимуществом выиграна "Самарой" — 12:0, и общие 20:5.

Во второй четверти хозяйки не стали сбавлять оборотов, разница в счете неумолимо росла. И уже к большому перерыву Александр Гаршин мог заиграть всех своих баскетболисток. Перед большим перерывом после трехочкового Екатерины Сафоновой "Самара" получила "+34" (47:13).

Гости смогли перехватить инициативу в начале третьего периода, когда они выиграли четырехминутный отрезок со счетом 7:2. Но два подряд попадания от Анастасии Куплиновой встряхнули нашу команду. Хотя отдельно взятая десятиминутка все равно осталась за соперницами (12:16). Впрочем, Кристина Евсейчева и Юлия Полуянова уже в заключительном периоде быстро вернули разницу в 30+. Всю десятиминутку разница и "плясала" вокруг этой отметки.

73:46 — уверенная домашняя победа "Самары".