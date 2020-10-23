16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Женский БК "Самара" одержал победу над "УГМК-Юниор" — 73:46 Баскетбольный клуб "Самара" ушел на карантин по коронавирусу БК "Самара" подписал Ивана Касьянова Баскетбольная "Самара" обыграла "Уфимец" - 77:54 БК "Самара" победил на турнире Единой лиги Европы 3×3 в Санкт-Петербурге

Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" одержал победу над "УГМК-Юниор" — 73:46

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом домашнем матче нового сезона девушки из БК "Самары" уверенно переиграли "УГМК-Юниор" — 73:46.

Лишь на первых минутах гостям удавалось как-то сдерживать порыв самарской команды. Но вторая половина стартового периода усилиями Кристины Евсейчевой, Натальи Ясевичене и Юлии Полуяновой была за явным преимуществом выиграна "Самарой" — 12:0, и общие 20:5.

Во второй четверти хозяйки не стали сбавлять оборотов, разница в счете неумолимо росла. И уже к большому перерыву Александр Гаршин мог заиграть всех своих баскетболисток. Перед большим перерывом после трехочкового Екатерины Сафоновой "Самара" получила "+34" (47:13).

Гости смогли перехватить инициативу в начале третьего периода, когда они выиграли четырехминутный отрезок со счетом 7:2. Но два подряд попадания от Анастасии Куплиновой встряхнули нашу команду. Хотя отдельно взятая десятиминутка все равно осталась за соперницами (12:16). Впрочем, Кристина Евсейчева и Юлия Полуянова уже в заключительном периоде быстро вернули разницу в 30+. Всю десятиминутку разница и "плясала" вокруг этой отметки.

73:46 — уверенная домашняя победа "Самары".

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1