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Курумоч переходит на зимнее расписание с 25 октября

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 октября самарский аэропорт Курумоч переходит на осенне-зимнее расписание.

Оно будет действовать до 28 марта.

По информации пресс-служба аэропорта, самым востребованным станет столичное направление: будет совершаться до 11 рейсов в сутки, в зависимости от дня недели. В Санкт-Петербург будет выполняться до трех рейсов в день.

Кроме того, из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Волгоград, Краснодар, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Симферополь, Сочи, Калининград. 

С 14 ноября этого года в расписание аэропорта введено новое международное направление — Танзания. Прямые рейсы в Международный аэропорт Карум на острове Занзибар будет выполнять авиакомпания AZUR Air. Кроме этого, согласованы рейсы в Анталию и Стамбул — рейсы будут осуществляться авиакомпаниями AZUR Air, Nordwind и Royal Flight.

 

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