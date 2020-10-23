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Банк "Открытие" запускает новую технологическую платформу для моделей машинного обучения

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря новой платформе банк улучшит процессы мониторинга и принятия решений в сегменте юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет использования многофакторных статистических моделей оценки кредитного риска.

Банк "Открытие" осуществил успешный старт проекта по автоматизации жизненного цикла моделей машинного обучения на технологическом стеке открытого программного обеспечения: Jupyter Lab, Airflow, MLFlow, Jenkins, Minio. Эксперты банка совместно с компанией "Неофлекс", выступающей технологическим партнером проекта, подготовили инфраструктуру и запустили в пилотном режиме платформу MLops. Она позволит управлять версионированием скриптов моделей, работать с ними в отдельном безопасном тестовом окружении, осуществлять автоматический перенос изменений в промышленную среду.

В течение трех месяцев команде проекта удалось решить архитектурные задачи и внедрить данный подход для одной из бизнес-критичных моделей. Определен вектор дальнейшего развития в банке "Открытие" инфраструктуры разработки и внедрения моделей машинного обучения, а также анализа больших данных.

"Данный пилотный проект позволит в дальнейшем автоматизировать управление статистическими моделями, решать задачи, связанные с развитием банковских продуктов на основе автоматизированного принятия решений, обогатить новыми данными и аналитикой процессы мониторинга и принятия решений", — сообщил Павел Николаев, управляющий директор департамента интегрированных рисков банка "Открытие".

"Созданная инфраструктура позволит в дальнейшем создать непрерывный процесс разработки и внедрения моделей и сократить время на их интеграцию в бизнес-процессы Банка", — отметила Екатерина Лазаричева, директор центра риск-технологий департамента интегрированных рисков банка "Открытие".

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