Банк "Открытие" стал организатором дебютного размещения облигаций ФГУП "Росморпорт"

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов и техническим агентом успешного размещения пятилетних биржевых облигаций ФГУП "Росморпорт" объемом 4 млрд рублей (с амортизацией долга).

В процессе процедуры букбилдинга по выпуску облигаций спрос со стороны широкого круга инвесторов превысил 18 млрд рублей, что позволило зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 5,90% годовых и закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по купону.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 21 октября 2020 года.

"ФГУП "Росморпорт" новый эмитент 1-го эшелона, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Кредитное качество ФГУП "Росморпорт" высоко оценило инвестиционное сообщество, что подтверждается значительным спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка "Открытие" в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала" — прокомментировал руководитель DCM банка "Открытие" Денис Тулинов.

Выпуску облигаций ФГУП "Росморпорт" присвоен кредитный рейтинг агентства "Эксперт РА" на уровне ruAAA, облигации соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организатором размещения выпуска облигаций также выступил Альфа-Банк.