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Преступления Происшествия

Бывшего начальника криминальной милиции Новокуйбышевска оставили в СИЗО

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарского района Самары продлил арест до 27 января 2021 г. теперь уже бывшему правоохранителю Игорю Шевяхову. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Шевяхов до 2013 г. занимал должность начальника криминальной милиции Новокуйбышевска.

Напомним, мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в 2011 г. СО Новокуйбышевска СК РФ по статье "Убийство". Жертва преступления — 40-летний Валерий Плотников. Он был на стационарном лечении в местной больнице, ненадолго вышел и не вернулся.

В марте 2020 г. у правоохранителей появились подозреваемые.

"По версии следствия, не позднее января 2011 г. Сергей Коптелов создал преступную группу, в состав которой вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие лица, — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. — 24 января 2011 г. Быков и Бунтовский на территории базы в районе трикотажной фабрики в Новокуйбышевске по указанию Сергея Коптелова задушили 40-летнего мужчину (Валерия Плотникова), а тело сбросили в Волгу", — рассказывали в региональном управлении СК.

В сентябре 2011 г. по подозрению в подстрекательстве к убийству задержали Игоря Шевяхова. Его заключили под стражу. Сейчас срок ареста Шевяхову продлили по ходатайству следствия. Следователь указал на необходимость проверить бывшего правоохранителя и на причастность к другим преступлениям. По словам сестры Валерия Плотникова Татьяны, она пытается доказать причастность Шевяхова к пропаже ее брата уже много лет. Женщина говорит, что брат требовал с Шевяхова долг 2 млн руб. и даже угрожал дать на суде показания о том, что его заставляли подбросить наркотики владельцу нефтебазы Юрию Бочкареву.

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