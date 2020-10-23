В Отрадном продолжит работу гемодиализное отделение

Отрадненское отделение гемодиализа, открытое в 2019 году, продолжит работу и в период распространения коронавируса. Вопрос решился благодаря участию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, несколько дней назад в сети появилась информация о том, что гемодиализное отделение в Отрадном собирались полностью переоборудовать под ковидный госпиталь. Между тем, в отделении в это время лечились порядка 20 человек как из Отрадного, так и из близлежащих районов области.

Обеспокоенные перспективой переоборудования отделения жители обратились к главе региона, и он скорректировал работу облминздрава. После вмешательства главы региона вопрос о полном перепрофилировании учреждения уже не стоит. Процедуры для пациентов продолжат проводить в штатном режиме.

"Знаю, что планировалось в Отрадном перепрофилировать лечебное учреждение под ковидный госпиталь, где у нас предоставляются услуги гемодиализа. Причем это отделение было открыто по моему личному поручению. Ко мне обратились жители города Отрадного, близлежащих районов Самарской области, которым приходилось ездить для гемодиализа в больницу Середавина в Самару. И год с небольшим назад мы такой гемодиализный центр открыли. И знаю, что предварительно были планы сейчас его полностью переоборудовать под COVID-19. Поправил коллег. Не надо торопиться. Достаточно того, что половину этих коек мы передадим под ковидный госпиталь, для этого территории вполне достаточно, — прокомментировал губернатор ситуацию в интервью одного из местных каналов.

Как отметила замминистра здравоохранения Самарской области, руководитель департамента организации медицинской помощи населению Татьяна Сочинская, по поручению губернатора специализированная помощь в отделении гемодиализа будет сохранена. Оно будет работать в штатном режиме с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.