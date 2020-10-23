Комментарий по ключевой ставке

По итогам заседания 23 октября Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Как и ожидалось, решение было вызвано близостью текущего уровня инфляции к целевому уровню роста потребительских цен (4%), рисками повышенной волатильности на финансовых рынках в связи геополитической ситуацией, и, в меньшей степени, необходимостью постепенного перераспределения средств между различными инструментами финансового рынка без создания дополнительных рисков для населения, предприятий и банков. Несмотря на сохранение ключевой ставки без изменения, фактические денежно-кредитные условия с момента предыдущего заседания незначительно, но смягчились: отмечается небольшое в рамках 10 б. п. снижение ставок по депозитам населения, ипотеке, а также доходности среднесрочных ОФЗ. Снижение ставок, на наш взгляд, является следствием продолжения адаптации рынка к предыдущим решениям Банка России и некоторым улучшением конъюнктуры на финансовом рынке.

Инфляция по состоянию на 19 октября вплотную приблизилась к целевому уровню Банка России и по оценкам Открытия Research по итогам октября можно ожидать уровня 3,9% г/г. Ускорение инфляции во многом подпитывается продолжающимся быстрым ростом цен на сахар (+12% к началу октября, +50% в началу года), а также ростом цен на непродовольственные товары долгосрочного пользования вследствие ослабления рубля в сентябре: легковые автомобили в частности подорожали на +1,6% в началу октября (7,8% к началу года). Банк России отмечает возможное повышательное давление на уровень цен в связи с дополнительными издержками на производствах в связи с необходимостью защиты работников и потребителей от угрозы заболевания коронавирусом, а также с вероятным ростом волатильности на мировых финансовых рынках. Прогноз Банка России на конец 2020 г. был уточнен с 3,7-4,2% до 3,9%-4,2%. Прогноз на 2021 г. оставлен без изменений на уровне 3,5-4,0%. В отношении экономики прогноз Банка России существенно не изменился: ожидается снижение ВВП в 2020 г. на 4,0-5,0% и последующий его рост на 3,0-4,0% в 2021 г. и 2,5-3,5% в 2022 г.

Снижение уровня ставок приводит к замедлению динамики вкладов населения. Прирост средств населения в сентябре с исключением валютной переоценки, согласно данным Банка России, составил всего 47 млрд руб., однако был полностью обеспечен увеличением на 78 млрд руб. размера средств на эскроу-счетах. За исключением эскроу-счетов вклады населения в сентябре снизились на 0,2% м/м. Снижение процентных ставок является одной из основных причин подобной динамики, тогда как обычно в сентябре характерен рост вкладов. Однако, годовые темпы прироста средств населения все еще сохраняются на высоком уровне (более 9% г/г) вследствие роста эскроу-счетов, что в свою очередь является следствием льготной программы ипотеки под 6,5%. Учитывая тот факт, что программа с высокой вероятностью будет продлена как минимум до конца первой половины 2021 г., банковский сектор обладает определенным запасом прочности с точки зрения источников фондирования со стороны населения.

Банк России по-прежнему не исключает снижение ставки на одном из последующих заседаний в зависимости от динамики инфляции, роста экономики и волатильности на финансовых рынках. Снижение ставки на последнем декабрьском заседании 2020 г. представляется возможным в случае замедления текущих темпов инфляции в октябре–ноябре, укрепления курса рубля в соответствии с нашим базовым прогнозом (73,1 руб./долл. к концу года), отсутствия оттока средств вкладчиков и сохранения отрицательной динамики большинства макропоказателей из-за сложной эпидемиологической ситуации. Однако рыночные ожидания состоят в том, что в ближайшие месяцы Банк России не будет изменять ставку. Исходя из кривой свопов на ключевую ставку, рост ставки ожидается не ранее, чем через 9 месяцев и до уровня около 5,5% через два-три года.

Решение Банка России совпало с рыночными ожиданиями, поэтому доходности 5-ти летних ОФЗ, курс доллара и евро не отреагировали на него сколь-либо заметным образом.