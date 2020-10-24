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Транспорт Транспорт и связь

Расписание электричек 4 ноября в Самарской области изменится

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с праздничным днем 4 ноября – Днем народного единства, меняется порядок движения пригородных поездов в Самарской области.

3 ноября график движения электричек устанавливается по рабочему дню пятница; 4 ноября – по выходному дню воскресенье; 5 ноября – по рабочему дню понедельник.

3 - 5 ноября назначаются пригородные поезда:  

№ 6014/6013 Самара (отпр.19.47) – Жигулевское Море (приб.21.23)

№ 6012/6011 Жигулевское Море(отпрр.08.18) – Самара (приб.09.56)

3 - 5 ноября отменяются поезда:

№ 6743/6741 Бузулук(отпр.16.18)–Колтубанка(приб.16.54-отпр.16.56)-Самара (приб.20.05)

№ 6744/6742 Самара(отпр.06.56)–Колтубанка(приб.09.59-отпр.10.01)–Бузулук(приб.10.42)

Справки по телефону 8-927-745-745-7 (пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00 время местное)

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