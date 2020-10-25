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Здравоохранение Общество

В Самарской области выздоровел 81% инфицированных Covid-19

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за все время пандемии медики помогли справиться с болезнью 81% инфицированных новой коронавирусной инфекцией - 12171 человек.

За прошедшую неделю в регионе 1135 самарцев вылечились от Covid-19. По сравнению с прошлой неделей это больше почти на 300 человек.

497 пациентов были выписаны из стационаров, 638 жителей завершили амбулаторное лечение. После получения рекомендаций от врачей волжане будут возвращаться к привычному ритму жизни.

Напомним, что на 25 октября выздоровели 120 человек. 

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