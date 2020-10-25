Поезда из Самары до Пензы, Оренбурга и Нового Уренгоя отменены из-за коронавируса

Из-за снижения пассажиропоток в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки отменены поезда "Самара - Оренбург" и "Самара - Пенза", сообщает пресс-служба РЖД.

Поезда №№ 31 и №32 отменяются отправлением из Оренбурга с 1 ноября по 20 декабря, отправлением из Самары с 3 ноября по 22 декабря.

Поезда №№ 109 и 110 отменяется отправлением из Самары с 1 ноября по 22 декабря, отправлением из Пензы с 2 ноября по 24 декабря.

Также отменяются поезда 14/332/331 331/332/13 отправлением из Самары 30 октября, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 ноября, 1, 5, 7, 13 декабря, отправлением из Нового Уренгоя 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 ноября, 2, 4, 8, 10, 16 декабря.