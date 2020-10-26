В Самарской области задержали двух несостоявшихся наркосбытчиков

В Самарской области полицейские задержали двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков.

Один из задержанных — 27-летний безработный тольяттинец. У него в одежде правоохранители нашли шесть свертков с 2,92 г N-метилэфедрона. А при обыске в квартире подозреваемого изъяли еще 166,75 г наркотика. По версии следствия, мужчина договорился в интернете с кем-то о "работе" наркосбытчиком, но быстро попался полицейским.

Еще одного подозреваемого задержали в с. Тимашево в Кинель-Черкасского района. Ранее судимого за вымогательство, грабеж, кражу и причинение легкого вреда 27-летнего мужчину остановили во дворе жилого дома. В его квартире нашли 51,38 г героина. Задержанный рассказал, что купил наркотик для дальнейшего распространения в своем селе.

В отношении обоих задержанных возбудили уголовные дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.