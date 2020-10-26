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Преступления Происшествия

Тольяттинец сдал в ломбард два взятых напрокат велосипеда

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские задержали 29-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве, совершенном в Тольятти Самарской области.

В конце сентября злоумышленник в пункте проката спортинвентаря взял на несколько часов два дорогих велосипеда, оставив в залог паспорт. Когда время возврата истекло, телефон арендатора оказался отключен. 47-летний сотрудник пункта проката обратился в полицию, ущерб составил 35 тыс. рублей.

Как выяснили правоохранители, оставленный паспорт принадлежит знакомому арендатора. Подозреваемого задержали в квартире на ул. Голосова. Он признался и рассказал, что сдал велосипеды в ломбард, а вырученные средства уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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