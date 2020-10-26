В Тольятти арестовали подозреваемого в ограблении на 15 млн рублей

В понедельник, 26 октября, в Тольятти суд заключил под стражу подозреваемого по уголовному делу о грабеже свыше 15 млн рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора района Евгения Слепцова.
Преступление было совершено еще 25 июля 2019 года.
Напомним, в тот день, около 10:00, трое неизвестных в камуфляже пришли в офис на ул. Фрунзе 2а в Тольятти, силой забрали около 15 млн руб. и скрылись, предположительно, на Porsche Cayenne.
"Подозреваемый заключен под стражу на месяц", — сообщила Евгения Слепцова.