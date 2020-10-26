В Тольятти арестовали подозреваемого в ограблении на 15 млн рублей

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В понедельник, 26 октября, в Тольятти суд заключил под стражу подозреваемого по уголовному делу о грабеже свыше 15 млн рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора района Евгения Слепцова.