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Преступления Происшествия

В Тольятти арестовали подозреваемого в ограблении на 15 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 октября, в Тольятти суд заключил под стражу подозреваемого по уголовному делу о грабеже свыше 15 млн рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора района Евгения Слепцова.

Преступление было совершено еще 25 июля 2019 года.

Напомним, в тот день, около 10:00, трое неизвестных в камуфляже пришли в офис на ул. Фрунзе 2а в Тольятти, силой забрали около 15 млн руб. и скрылись, предположительно, на Porsche Cayenne.

"Подозреваемый заключен под стражу на месяц", — сообщила Евгения Слепцова.

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