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Банк "Открытие" стал организатором нового размещения рублевых облигаций "СУЭК-Финанс"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения 10-летних биржевых облигаций ООО "СУЭК -Финанс" серии 001Р-06R объемом 14 млрд рублей.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 6,8 — 6,9% годовых при увеличении объема размещения с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 6,7% годовых до оферты через 3,5 года.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 22 октября 2020 года.

"В нынешнее непростое время на весьма волатильном рынке в очередной раз кредитное качество АО "СУЭК" было высоко оценено инвестиционным сообществом, что позволило успешно закрыть сделку, при этом увеличить объем займа и минимизировать ставку привлечения для компании, в том числе за счет профессиональной работы организаторов размещения" — прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Евгений Ананьев.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили "Альфа-Банк", Московский Кредитный Банк, АО "ВТБ Капитал", Банк ГПБ (АО), "Сбербанк КИБ", "Россельхозбанк" и ООО "БК РЕГИОН".

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