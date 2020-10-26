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Губернатор поставил задачу разобраться в причинах вспышки АЧС

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами правительства и руководителями ведомств по ситуации в АО "Северный ключ" в Похвистневском районе, где зафиксирован очаг африканской чумы свиней.

Глава региона поставил задачу министерству сельского хозяйства и продовольствия области вместе с контрольными ведомствами разобраться в причинах вспышки АЧС в хозяйстве. Несмотря на то, что это частная собственность (а значит произошедшее — ответственность руководства), губернатор нацелил правительство на оказание всесторонней помощи по сохранению предприятия и коллектива.

"Предприятие легендарное, для него это беда, самая настоящая, но беда — потому что недосмотрели, нарушили технологию. Да, в первую очередь, это ответственность частного бизнеса. Но мы нацелены на поиск решений, направленных на сохранение предприятия", — отметил Дмитрий Азаров.

Если бы на предприятии были соблюдены все необходимые санитарные меры, вспышки АЧС бы не произошло. В то же время глава региона отметил недостаточный контроль со стороны регионального минсельхоза.

"У нас очень непростая ситуация с распространением АЧС, и считаю, что меры предупредительные здесь недостаточны. Я прошу в первую очередь Николая Владимировича Абашина во взаимодействии с надзорными органами провести не только дополнительную разъяснительную, но и контрольную работу в этот период. Все предупредительные меры спрашивайте самым жестким образом с руководителей, контролируйте все необходимые защитные мероприятия с главами муниципальных образований, с руководителями управления сельским хозяйством, отрабатывайте все карантинные мероприятия", — поручил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что запланировал провести отдельное совещание не только по оздоровлению предприятия, но и по дополнительным мерам, которые позволят не допустить аналогичных случаев. "Должен состояться честный разговор", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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