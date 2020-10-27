Банк "Открытие" и AEON Corporation заключили кредитное соглашение по комплексному финансированию проекта "Рублевский парк"

Банк "Открытие" предоставит ООО "БТС-Сервис", входящему в AEON Corporation, финансирование в размере 25,6 млрд рублей для реализации проекта "Рублевский парк".

Проект на западе Москвы в районе Рублевского шоссе предусматривает возведение жилого комплекса бизнес-класса с важной социальной составляющей: строительство "под ключ" нового Международного центра хирургии площадью более 30 тысяч квадратных метров для Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, а также реконструкцию действующего лечебного корпуса и котельной.

Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие": "Мы рады реализовать первый совместный проект с таким крупным и уважаемым игроком на рынке, как AEON Corporation. Проектное финансирование с использованием счетов эскроу — одно из приоритетных направлений бизнеса корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие". Надежность является одним из ключевых качеств в ДНК банка "Открытие", что имело решающее значение для финансового партнера в реализации проекта со столь важной социальной составляющей. Мы планируем развивать успешное сотрудничество с AEON Corporation по всем направлениям ее бизнеса".

Дмитрий Старостин, вице-президент компании AEON Corporation: "Масштабный проект, который мы реализуем, войдет в число наиболее экологичных проектов города, так как рядом находится самый большой природный парк Москвы, природно-исторический парк Москворецкий. В этом месте расположены старейшие и значимые медицинские центры страны. Нашим прямым обязательством по инвестконтракту является строительство новых и реконструкция имеющихся хирургическо-лечебных мощностей Международного центра хирургии. Успешно реализовать проект позволит наш девелоперский опыт, насчитывающий 2 млн кв. м. застройки разных объектов и 134 га участков земли в Москве. Мы используем комплексный подход к освоению территорий, который позволит создать не только сбалансированную среду для жизни с социальными, коммерческими и жилыми объектами, но и в полной мере воплотить единение природы и человека в городской черте".

Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, академик РАН, профессор, д. м. н.: "По соседству с будущим жилым комплексом находится одно из самых лучших кардиологических учреждений страны, где каждый может получить своевременную высококвалифицированную медицинскую помощь. Обновление Центра кардиологии происходит в тесном партнерстве с компанией AEON Corporation, которая приняла на себя обязательства по инвестиционному контракту. Проектное финансирование, помимо покрытия расходов на строительство жилого комплекса, решает задачу возведения двух новых корпусов центра площадью более 30 тыс. кв. метров, а также реконструкции еще ряда объектов. Новые корпуса будут оснащены современным медицинским оборудованием. Таким образом, государственно-частное партнерство в рамках проекта "Рублевский парк" позволит расширить доступ россиян к высококвалифицированной медицинской помощи, которой смогут воспользоваться, в том числе и жители нового жилого комплекса".