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Банку ВТБ повышен рейтинг корпоративного управления

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам ежегодного независимого мониторинга Российский институт директоров (РИД) повысил Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) банка ВТБ до уровня "8" (Передовая практика корпоративного управления).

В ходе мониторинга экспертами РИД анализируются такие компоненты системы корпоративного управления, как права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.

По мнению экспертов, за прошедший год в системе корпоративного управления банка был реализован ряд качественных изменений.

Так, на прошедшем 25 сентября 2020 года годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета банка, в который вошли пять директоров, не связанных с основным акционером. При этом трое из пяти директоров являются независимыми, а четверо — представителями миноритарных акционеров.

Акционеры избрали новый состав Ревизионной комиссии банка, в состав которой последовательно включен представитель миноритарных акционеров — Сосков Вадим Викторович.

Среди прочих позитивных изменений системы корпоративного управления были отмечены: проведение внешней независимой оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов банка в конце 2019 года; утверждение новой редакции Этического кодека банка ВТБ, в которую, в частности, включены новые нормы, касающиеся комплексного регулирования конфликта интересов работников и членов Наблюдательного совета банка; формирование нового состава Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете банка исключительно из независимых директоров.

Также был отмечен ряд позитивных моментов по компоненту "Права акционеров", таких как учет прав на акции регистратором, обладающим высокой репутацией и надежными технологиями, возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств, создание и активное функционирование  Консультационного совета акционеров, а также другие инициативы. 

"Мы рады, что наши усилия по совершенствованию системы корпоративного управления были высоко отмечены экспертами РИД. ВТБ продолжит последовательное развитие системы корпоративного управления Группы ВТБ и внедрение лучших практик и высоких стандартов корпоративного управления", — отметил Владимир Левыкин, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития — старший вице-президент банка ВТБ. 

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