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ВТБ снизил ставки по кредитам на мотоциклы до 0,1%

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ изменил ставки по кредитам на мототехнику в рамках программы Honda Direct, снизив их до 0,1% годовых. По этим условиям клиенты смогут приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL и Honda Gold Wing в самой популярной комбинации кредитования — с учетом страхования жизни.

По новым условиям клиенты могут купить новый мотоцикл, оформив его в кредит как с полисом личного страхования, так и без него. По программе Honda Direct можно приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL. Минимальная ставка 0,1% годовых предоставляется всем заемщикам независимо от срока кредита или размера первоначального взноса.

Клиентам, желающим приобрести в кредит популярную модель Honda Gold Wing, также доступна ставка 0,1% — для этого необходимо оформить полис личного страхования с финансированием до 1 года. При кредите от 12 месяцев до 5 лет ставка будет зависеть от выбранного срока. Получая средства без страхования жизни ставка будет привязана как к  сроку займа, так и размеру первоначального взноса.

"Мы хотим, чтобы мотоциклы ассоциировались с легкостью и свободой принятия решений не только на дорогах, но и при кредитовании. Именно поэтому активно развиваем специальную субсидируемую производителем Honda программу и предлагаем клиентам практически минимальную ставку — 0,1% годовых в самой популярной комбинации с личным страхованием жизни. Предлагаем поклонникам мотокультуры стать обладателями культовых моделей Honda уже в этом году и опробовать их в действии в новом сезоне", — прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

В ВТБ для покупки мотоцикла получить финансирование можно на срок от 1 года до 5 лет. Банк предлагает оформить кредит и на покупку другой мототехники: скутера (от 50 см. куб.), снегохода, квадроцикла, мотовездехода, а также трайка или трицикла. В сумму также можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый транспорт. Его страхование при этом не обязательно и не влияет на ставку по кредиту. Средства можно получить в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей. Первоначальный взнос начинается с 20% от стоимости приобретаемого вида техники.

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