В Самаре определили самую перспективную маму-предпринимателя

В регионе подвели итоги федерального образовательного проекта "Мама-предприниматель" — уже третий год он проводится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В проекте участвуют женщины с детьми: это и молодые мамы в декрете, и уже опытные, многодетные хранительницы домашнего очага. Главное условие — наличие несовершеннолетних детей. Участницы могут быть предпринимателями, получившими этот статус не более года назад, или же прийти на конкурс с идеей будущего бизнеса.

Проект дает возможность женщинам успешно стартовать в предпринимательстве, получить весь комплекс практических знаний от бизнес-экспертов. Они поделились с участницами своим опытом, помогли им презентовать свои задумки, оценить их перспективность, найти новых клиентов и партнеров.

В этом году участницами программы стали 75 жительниц региона. Образовательная программа проходила в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани.

"В этом году на участие в проекте "Мама-предприниматель" было подано более 200 заявок. Мы традиционно поддерживаем не только действующих, но и потенциальных предпринимателей, которые не знают, с чего начать. Молодым мамам предоставляется уникальная возможность заявить о своей идее перед экспертами и сразу же получить ценные рекомендации по ее реализации и по мерам поддержки, на которые можно рассчитывать уже на старте", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Конкурс проходил в несколько этапов. С 14 по 20 октября участницы проекта получали ценные знания по основам ведения бизнеса в формате очных тренингов. Преподавателями курса стали опытные предприниматели и представители региональных структур развития малого бизнеса. По итогам образовательной части были отобраны наиболее перспективные идеи, авторы которых представили свои проекты на областном финале. Он состоялся 23 октября на инновационной площадке КбшЖД в Самаре.

"Конкурс дал мне очень много: это и обучение, и знакомство с профессионалами в сфере бизнеса, и общение между участницами. Теперь я знаю, что я не одна, что таких интересных предпринимателей-мам с прекрасными идеями довольно много", — отметила участница проекта "Мама-предприниматель" Екатерина Кузнецова.

Среди финалисток были девушки с проектами в самых разных сферах: мыловарения, создания развивающих детских игрушек, деревянной посуды, украшений, изделий с ручной и машинной вышивкой. Были и проекты в сфере дополнительного образования детей, производства фруктовой пастилы и др.

Победительницей стала самарчанка Алла Ковалик с проектом мастерской по созданию изделий из полимерной глины. "Моя победа говорит о том, что не нужно сидеть на месте, нужно двигаться вперед и верить в себя". Региональное министерство экономического развития дает большую поддержку и, если ей воспользоваться, можно многого добиться", — поделилась своими впечатлениями молодая мама.