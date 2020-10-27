Разработчики из 32 городов России приняли участие в онлайн-хакатоне от банка "Открытие"

23-25 октября 2020 года прошел онлайн-хакатон от Открытие.Digital. Свои заявки на участие в нем подали 545 молодых разработчиков, дизайнеров и продакт-менеджеров из 32 городов России.

За 40 часов 37 команд разработали и презентовали свои проекты по трем трекам: "Чат-бот для быстрого поиска ответов на вопросы", "Система для распознавания показаний счетчиков" и "Баг-трекер с элементами игровой механики".

Призовой фонд в 600 000 рублей разделили между собой три команды-победителя, которые представили рабочие решения: "Артем пригласил", PPnP.me и "Багстер".

При создании чат-бота для быстрого поиска ответов в базе знаний победившая команда "Артем пригласил" предложила использовать веб-сервис, который предоставляет REST API и позволяет интегрироваться с любыми веб-приложениями, а также легко обучается и масштабируется без перезапуска системы.

Команда PPnP.me представила прототип системы распознавания показаний счетчиков по фото, использующий компьютерное зрение в сочетании с Data Science и геймификацией. Предложенное решение при успешном развитии поможет пользователям дистанционных банковских каналов легко и быстро оплачивать счета за воду и электричество, не тратя усилия на ввод показаний вручную, а также научит их разумному потреблению и экономии.

Для создания баг-трекера для beta-тестирования команда "Багстер" предложила использовать игровые RPG- и социальные механики с персонализацией и системой поощрений для пользователей. Команда профессионально и щепетильно отнеслась к разработке пользовательского интерфейса, что немаловажно для систем с большой аудиторией.

"Мы впервые провели хакатон в условиях полного дистанцирования, когда даже внутренние организационные встречи проходили онлайн. Мы понимали, с какими трудностями могут столкнуться наши участники. Но, несмотря на наши опасения, онлайн-формат никак не сказался на качестве представленных решений. Мы собрали действительно сильных ребят, которые смогли за такой короткий срок с нуля разработать уникальные продукты, практически готовые к запуску", — отметил Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital банка "Открытие".

Самым популярным треком на хакатоне оказался "Баг-трекер с элементами игровой механики" — по нему команды представили 12 решений. "Мы часто участвуем в хакатонах, но в этот раз было особенно интересно, мы давно так не выкладывались", — отметил капитан команды "Багстер", победившей в этом треке.

Помимо хакатона, Открытие.Digital проводит митапы для всех, кому интересен мир digital и IT. Следующий митап "Путь продакта" состоится 12 ноября. На встрече с докладами выступят специалисты из Открытие.Digital, Яндекс-Практикум и AliExpress Россия. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте проекта: digital.open.ru.