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Здравоохранение Общество

В больнице имени Середавина увеличили приемное отделение

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В приемном отделении больницы имени Середавина появилось больше мест для ожидания, рассказал в понедельник, 27 октября, в своем выступлении в соцсети министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Теперь на втором этаже большого вестибюля больницы устроены комфортные и просторные места для сидячих, лежачих пациентов. Подобные работы проводятся и в других крупных лечебных учреждениях.

Министр также обратил внимание, что около 30% пациентов приходят в больницу своим ходом, самостоятельно приняв такое решение, и настоятельно рекомендовал вызывать на дом медицинского работника и согласовывать с ним все дальнейшие действия.

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