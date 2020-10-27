Правительство РФ выделило 54 млн руб. на достройку школы в Красноглинском районе

Правительство РФ выделило Самарской области 54 млн руб. на реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства. Решение было принято после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

По его словам, средства пойдут на строительство общеобразовательный школы на 1200 мест в Красноглинском районе города Самары.

Депутат уточнил, что средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ в виде межбюджетных трансфертов в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Ранее в этом году Правительство РФ, в том числе и после одобрения Комиссией, уже выделило на стимулирование жилищного строительства в Самарской области дополнительно 315 млн рублей.

"Увеличение объемов строительства жилья, детских садов, школ — первоочередные задачи, поставленные президентом и зафиксированные в национальном проекте "Жилье и городская среда". Выделенные в настоящий момент нашей Комиссией совместно с Правительством РФ дополнительно 54 млн руб. пойдут на решение неотложного вопроса — достраивание школы на 1200 мест в одном из самых быстро развивающихся районов Самары. Проблема доступности школьного образования, которая очень волнует жителей Красноглинского района, может быть решена уже до конца года", — отметил Леонид Симановский.