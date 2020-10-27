Самарские общественники: Лекарств в аптеках города хватит на всех

Самарские общественники по поручению губернатора Дмитрия Азарова проверили наличие и запас лекарств в аптеках города. По их мнению, а также по словам аптекарей — на сегодняшний день острого дефицита препаратов нет.

В последнее время к главе региона от жителей поступали обращения об отсутствии в аптеках отдельных видов лекарств. В первую очередь противовирусных и противотромбозных препаратов, а также антибиотиков.

Создание достаточного запаса лекарств в аптеках Самарской области в условиях сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ — задача повышенной важности. Региональные власти готовы действовать на опережение — помогать торговым сетям в поиске дистрибьютеров лекарств и своевременных поставках препаратов.

Аптекари рассказали, что недавно был увеличен лимит по запасам лекарств с нормативных 30 дней до 45, а в некоторых случаях — до 90 дней. Но в связи с ажиотажным спросом отдельные виды лекарств есть только в ряде аптек. Остальные в достаточном количестве имеются во многих аптеках.

"Мы делаем все, что от нас зависит. Если взять товары повышенного спроса, то мы увеличили запас в три-четыре раза и по необходимости этот запас пополняем. Бывают сложности, связанные с переходом на маркированный товар, но совсем скоро все будет нормально", — отмечает фармацевт Виктория Карнаухова.

Нехватка препаратов в ряде мест продажи связана прежде всего во многом с искусственным ажиотажем, считают и общественники.

"Был ажиотажный спрос. Он, может быть, еще продержится какое-то время, но он связан и с маркировкой лекарств, которая введена с 1 июля 2020 года. Принято решение на федеральном уровне, что эта маркировка будет переведена в уведомительный характер. Поэтому мы уверены, что запасов, которые есть в наших аптечных сетях, для наших граждан хватит", — убежден зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Несмотря на нормализацию ситуации, необходимо работать на опережение и формировать запас лекарств. О стратегически важной роли работы аптечных сетей в период пандемии коронавируса шла речь на совещании с руководителями аптечных сетей, которое провел Дмитрий Азаров.

Наличие препаратов в свободной продаже — важнейший фактор снижения беспокойства людей и, как следствие, взрывного спроса. "Многие аптеки забыли, что они включены и интегрированы в систему здравоохранения. И на них лежит ответственность, чтобы все, что нужно для лечения человека, в аптеках было", — заявил губернатор.