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Банк "Открытие" внедрил передовую систему бизнес-планирования и аллокации расходов

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Запуск автоматизированной системы бизнес-планирования позволил банку сократить сроки, повысить качество подготовки плана и расчета аллокации расходов на бизнес-подразделения, консолидировать показатели с дочерними компаниями группы, свести к минимуму долю ручных операций, повысить точность моделей планирования и скорость реагирования на изменения.

Автоматизация бизнес-планирования банка "Открытие" строилась на базе современного продукта IBM Planning analytics: на первом этапе за три месяца была реализована модель аллокации расходов по бизнес-сегментам, на втором — система планирования.

"Решены задачи разного уровня сложности — от закупки оборудования, внедрения IBM Planning analytics, настройки обмена данными до развертывания моделей планирования, аллокации расходов, настройки отчетных форм, обеспечения контроля доступа и обучения сотрудников", — отметил Олег Зайцевский, директор департамента ИТ-развития банка "Открытие".

"Внедрены детальные продуктовые модели по бизнес-блокам и сводные модели по банку и группе "Открытие", разработана стратегическая модель. Аллокация рассчитывается в сегментной и продуктовой логике, запущены процедуры согласования показателей и контроля этапов планирования", — сообщила Юлия Домбровская, заместитель начальника управления бизнес-планирования, анализа и управленческой отчетности банка "Открытие".

Проект реализован банком "Открытие" при участии компаний GlowByte (внедрение системы аллокации) и GMCS (внедрение системы бизнес-планирования).

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