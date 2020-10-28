В аптеках региона продолжаются проверки наличия лекарств

Центр контроля качества лекарственных средств Самарской области проверяет аптеки региона - за два дня провизоры проинспектировали в Самаре около 60 аптечных пунктов.

Задачу создать запас препаратов для лечения вирусных заболеваний представителям аптечных сетей поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Чтобы проверить, какова сегодня ситуация на фармацевтическом рынке региона, специалисты составили список наиболее востребованных препаратов. В него вошли около 40 наименований лекарств, включая противовирусные средства и антибиотики.

В аптеке на пересечении улиц Пензенской и Владимирской — всегда многолюдно, это один из самых оживленных перекрестков города. "В день у нас работают 4 кассы, и 500-600 покупателей проходит за смену. Товар доставляется в соответствии со спросом. Все это рассчитывается и планируется. Поставки два раза в неделю, то есть перебоев у нас нет", — рассказывает заведующая аптекой Кристина Серикова.

Нехватка препаратов в ряде аптек была связана с ажиотажным спросом, когда производители просто не успевали выпускать препараты, а также из-за новых правил по маркировке товаров. Сейчас на федеральном уровне принято решение перевести систему по маркировке в уведомительный характер. Сегодня это позволяет оперативно восполнять ассортимент лекарств в аптеках.

"В целом по Самаре ситуация спокойная. В аптеках в основном все препараты имеются. Если больной пришел в аптеку, а препарата нет, то провизор принимает заявку, препарат доставляется в аптеку, больного об этом оповещают, он приходит и забирает", — отмечает провизор-аналитик Центра контроля качества лекарственных средств Самарской области Вера Юдина.

Проверить наличие того или иного препарата можно и на интернет-ресурсах. Сегодня они есть практически у каждой аптечной сети.

Специалисты подчеркивают, что ряд препаратов отпускается только по рецепту врача и призывают людей не запасаться лекарствами впрок. У каждого препарата есть срок годности, а бесконтрольный прием антибиотиков может нанести вред здоровью.