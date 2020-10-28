Банк "Открытие" предлагает новую Opencard ПЛЮС Visa для статусных клиентов

Новая премиальная карта обладает всеми достоинствами карточного флагмана "Открытия" Opencard и предлагает дополнительные возможности и скидки от партнеров. Карта выпускается на базе международной платежной системы Visa.

Одним из основных преимуществ Opencard ПЛЮС Visa является бесплатное обслуживание. Клиентам банка со статусом "Плюс" (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 000 рублей) платить за выпуск карты также не нужно. При отсутствии у клиента статуса взимается разовая комиссия за выпуск в размере 2000 рублей, которая вернется на счет после получения статуса в первый месяц пользования картой.

Кэшбэк по карте составляет до 3% за всё, либо до 11% в любимой категории и 1% за все покупки. Максимальная сумма кэшбэка в бонусных рублях — до 5000 в месяц. С помощью бонусных рублей можно не только компенсировать свои покупки по карте, но и получить повышенную ставку по накопительному счету "Моя копилка" (услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия").

Opencard ПЛЮС Visa позволяет без комиссии снимать наличные в банкоматах по всему миру. Кроме того, держателям карты предоставляется бесплатная страховка выезжающих за рубеж, а также дополнительные скидки от платежной системы Visa для клиентов со статусом "Плюс" — 10% на бензин при оплате в приложении BENZUBER и 30% на поездки в такси бизнес-класса в приложении Gett.

С более подробной информацией об Opencard ПЛЮС Visa можно ознакомиться на сайте банка http://Open.ru/plusv.