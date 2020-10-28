16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Программа Orange Premium Club ПСБ признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов Банк "Открытие" увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек Банк "Открытие" предлагает новую Opencard ПЛЮС Visa для статусных клиентов ВТБ принял участие в разработке стандартов Банка России для обмена данными между компаниями Банк "Открытие" внедрил передовую систему бизнес-планирования и аллокации расходов

Банки Финансы

Банк "Открытие" предлагает новую Opencard ПЛЮС Visa для статусных клиентов

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новая премиальная карта обладает всеми достоинствами карточного флагмана "Открытия" Opencard и предлагает дополнительные возможности и скидки от партнеров. Карта выпускается на базе международной платежной системы Visa.

Одним из основных преимуществ Opencard ПЛЮС Visa является бесплатное обслуживание. Клиентам банка со статусом "Плюс" (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 000 рублей) платить за выпуск карты также не нужно. При отсутствии у клиента статуса взимается разовая комиссия за выпуск в размере 2000 рублей, которая вернется на счет после получения статуса в первый месяц пользования картой.

Кэшбэк по карте составляет до 3% за всё, либо до 11% в любимой категории и 1% за все покупки. Максимальная сумма кэшбэка в бонусных рублях — до 5000 в месяц. С помощью бонусных рублей можно не только компенсировать свои покупки по карте, но и получить повышенную ставку по накопительному счету "Моя копилка" (услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия").

Opencard ПЛЮС Visa позволяет без комиссии снимать наличные в банкоматах по всему миру. Кроме того, держателям карты предоставляется бесплатная страховка выезжающих за рубеж, а также дополнительные скидки от платежной системы Visa для клиентов со статусом "Плюс" — 10% на бензин при оплате в приложении BENZUBER и 30% на поездки в такси бизнес-класса в приложении Gett.

С более подробной информацией об Opencard ПЛЮС Visa можно ознакомиться на сайте банка http://Open.ru/plusv.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1