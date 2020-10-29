В выходные Самарскую область ждут потепление и дожди

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До конца рабочей недели в Самарском регионе установится сухая погода. Сегодня будет еще прохладно, а затем температурный фон постепенно начнет повышаться, сообщает Приволжское УГМС.