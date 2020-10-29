В выходные Самарскую область ждут потепление и дожди

До конца рабочей недели в Самарском регионе установится сухая погода. Сегодня будет еще прохладно, а затем температурный фон постепенно начнет повышаться, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 29 октября, малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +4…+9 °C.
В пятницу, 30 октября, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1…-6 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +5…+10 °C.
В субботу, 31 октября, ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 0…+5 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +6…+11 °C.