Банк "Открытие": культурный центр в доме Вахтангова во Владикавказе будет открыт в 2021 году

Проект культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова во Владикавказе", который реализуется при поддержке банка "Открытие", вступает в решающую фазу. Все юридические вопросы с собственниками помещений улажены и в скором времени будет готов проект реконструкции здания. Культурный центр планируется открыть в рамках празднования 100-летия Театра Вахтангова, которое будет отмечаться в 2021 году.

Выдающийся театральный режиссер, актер и педагог Евгений Вахтангов (1883-1922) родился и прожил 20 лет во Владикавказе в двухэтажном доме на Армянской улице. Теперь в этом доме планируется создать уникальный культурный комплекс. Почти 100 лет здание использовалось как многоквартирный жилой дом. В настоящее время у собственников выкуплены все помещения, готовятся документы для объединения всех квартир и перевода их в статус единого нежилого помещения. Помимо музейной экспозиции, здесь планируется открыть театральную площадку. На ней ежемесячно будут проходить 5-6 мероприятий, организованных как местными театральными деятелями, так и их коллегами из Москвы.

Открытие культурного центра станет одним из главных событий, приуроченных к 100-летию Театра Вахтангова, которое будет отмечаться в 2021 году. Юбилейная программа утверждена указом президента и распоряжением правительства Российской федерации.

"Мы расцениваем участие в этом проекте как инвестицию в формирование исторических и культурных ценностей своих клиентов. Несмотря на то, что банк "Открытие" в Северной Осетии работает недолго, с сентября 2019 года, у нас уже сформировалась активная база клиентов. Мы очень ценим эти отношения, еще раз хотим отметить нашу взаимную теплоту и открытость и поблагодарить наших клиентов за доверие. Уверен, что в скором времени обновленный дом Вахтангова станет точкой притяжения для туристов, а также творческих и талантливых людей, одной из главных культурных достопримечательностей всей Северной Осетии. Нам особенно приятно, что банк "Открытие" принимает непосредственное участие в создании этого культурного центра", — сказал управляющий банком "Открытие" в Северной Осетии Олег Гулуев.

"Руководство Северной Осетии полностью поддерживает инициативу создания во Владикавказе — родине Евгения Багратионовича Вахтангова — Дома-музея его имени. Уверен, что это даст толчок развитию культурной жизни в республике, повысит ее туристическую привлекательность. Реализация проекта позволит отреставрировать здание, являющееся объектом культурного наследия в исторической части столицы Северной Осетии. В нашей республике глубоко чтят память своего выдающегося соотечественника. Во Владикавказе открыт первый в мире памятник Евгению Вахтангову. Его имя носит старейший на Юге России Русский драматический театр. Надеюсь, что совместными усилиями мы осуществим важный для республики проект по созданию Дома-музея имени прославленного театрального деятеля. Благодарен руководству Министерства культуры России и государственного академического театра им. Вахтангова за работу по созданию мемориально-культурного центра и музея Евгения Вахтангова. Выражаю слова благодарности председателю правления банка "Открытие" Михаилу Задорнову, а также компании МТС "Тикет-ленд" и владикавказскому предпринимателю К. А. Ализову за поддержку нашего проекта", — сказал Вячеслав Битаров, глава Республики Северная Осетия-Алания.

"С ноября уже стартуют ремонтные работы и начнутся они с демонтажа перегородок, которые возвели жильцы дома. Мы будем стремиться возродить обстановку, которая была во Владикавказе в начале ХХ века. Это будет структурное подразделение театра Вахтангова. Там будет маленький театральный концертный зал, а на втором этаже будут восстановлены жилые апартаменты семьи Вахтанговых", — рассказал Кирилл Крок, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

Большую часть суммы на создание театрально-культурного центра имени Вахтангова в рамках стратегического партнерства перечислил банк "Открытие". Часть суммы (не менее 3,5 млн. рублей) будет привлечена с помощью механизма коллективного софинансирования. Площадкой для проведения кампании стала Planeta.ru — один из первых и крупнейший в Рунете ресурсов для сбора средств на реализацию проектов.

Краудфандинговая кампания продлится до середины декабря. Принять участие в сборе средств может любой желающий. В качестве безвозмездной помощи театру может быть перечислена любая сумма. Кроме того, желающие могут приобрести специальные лоты стоимостью от 300 до 1 млн рублей, которые театр подготовил для участников. Среди них — книги и программки с автографами артистов, именная благодарность на официальном сайте Театра Вахтангова, уникальная экскурсия с директором театра Кириллом Кроком, возможность посмотреть один из спектаклей театра из "сталинской" ложи. По ходу проекта лоты будут обновляться, о чем участники проекта будут сообщать в своих социальных сетях и в новостях на Planeta.ru.

Более подробную информацию о краудфандиноовой кампании можно найти здесь: https://planeta.ru/campaigns/vakhtangov.