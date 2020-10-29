Самарские бизнесмены обсудят, как вывести стартап на иностранные рынки

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5 ноября пройдет онлайн-семинар об основных проблемах при выходе на иностранные рынки у B2B-стартапов. Спикером станет директор по развитию "Акселератора ФРИИ" Гаджимурад Алиев. В прямом эфире он расскажет, как стартапу продавать свой продукт компаниям за рубежом. Речь пойдет в первую очередь о B2B-продуктах. Участники смогут составить чек-лист проверки готовности компании к выходу на международный рынок, обсудят основные этапы подготовки команды и вместе со спикером разберут кейсы российских стартапов, с которыми работал Гаджимурад.