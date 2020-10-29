Пластик, стекло, покрышки: 2,5 тонны мусора собрали самарские нефтяники на берегах озера и реки Татьянки

Сотрудники Куйбышевского НПЗ приняли участие в экологической акции ко Всемирному дню чистоты и привели в порядок 10 км береговой линии реки Татьянки и озера. Подобные мероприятия провели и другие предприятия самарской производственной группы НК "Роснефть". С берегов и прибрежной территории Волги, а также впадающих в нее рек и озер, убрали 4 тонны мусора.

В Куйбышевском районе немало живописных мест. Летом хорошо отдохнуть на берегу реки или озера. Любят местные жители сходить на рыбалку. Вот только часто после них остается много мусора.

Сотрудники КНПЗ решили выйти на субботник и убрать хлам на берегу реки Татьянки и озера. Прошли 10 км и собрали почти 2,5 тонны мусора. Пластиковые бутылки, стекло, автомобильные покрышки и другой хлам теперь утилизируют. Молодой специалист КНПЗ, машинист технологических насосов Антон Игнатьев тоже принял участие в субботнике: "Мне близка эта тема. Приятно думать, что после нашей уборки отдыхающие приедут сюда и смогут насладиться идеальной красотой этого места. Хочешь изменить мир — начни с себя".

Куйбышевский НПЗ реализует и другие масштабные экологические проекты, воспитывает и поддерживает у своих работников полезные экопривычки. Сотрудники предприятия не только на работе, но и в повседневной жизни собирают и утилизируют пластиковые бутылки, крышки, макулатуру, батарейки и ветошь.

предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

"Я работают на заводе всего год, но ежедневно вижу, насколько ответственно на заводе относятся к проблемам экологии, к делу сохранения окружающей среды. И это касается не только больших экологических проектов, но и даже простых бытовых вещей. Например, каждый использованный лист бумаги обязательно передают на переработку", — рассказала ведущий инженер отдела охраны окружающей среды КНПЗ Яна Комогорова.

КНПЗ — не единственное промышленное предприятие в Куйбышевском районе Самары, но вносит самый большой вклад в его благоустройство. При поддержке завода ежегодно на улицах района высаживают десятки саженцев деревьев, ремонтируют детские сады и школы, дороги.