Систему определения Covid-19 по кашлю планируют использовать в транспорте и учреждениях

Российская технология "ACOUSTERY" может быть установлена не только в аэропортах, но и в машинах каршеринга, автобусах, поездах, на вокзалах, в банкоматах, аптеках, магазинах и в других местах большого скопления людей.

Система работает благодаря визуальному представлению звука — спектрограммам. Каждый вид кашля отражается на них в виде рисунка, неповторимого узора, в том числе и кашель при COVID-19. Разработчики обучили нейросеть анализировать эти изображения и выявлять "ковидный" тип.



Планируется, что будет разработана и версия продукта для применения в качестве системы второго мнения для реабилитации и диагностики пациентов. Алгоритмы позволят выявлять не только кашель, характерный для COVID-19, но и для астмы, коклюша и других заболеваний легких.



После проведения полного комплекса клинических исследований "ACOUSTERY" смогут использовать врачи-пульмонологи. Также с помощью системы будут тестировать медицинские препараты — отслеживать динамику заболевания у пациента и эффективность применения того или иного лекарства.



"СамГМУ активно сотрудничает со многими компаниями для разработки ИТ-решений в медицине. В основе проекта лежит новая методика, в которой используется комбинация традиционных алгоритмов и новейших методов анализа данных с помощью искусственного интеллекта. В перспективе подобный продукт может быть внедрен в кабинеты терапевтов и пульмонологов. В текущей эпидемиологической обстановке важно использовать все возможности по дифференциальной диагностике и выявлению COVID-19", — сказал Александр Колсанов, ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН.



"ACOUSTERY" работает очень просто: достаточно покашлять в смартфон или умные часы, на которых установлено специальное приложение, либо в специальный терминал. Система в реальном времени обнаружит признаки заболевания.



Решение почти готово к внедрению, разработчики ждут проведения всех клинических испытаний. Сейчас система тестируется в одном из столичных аэропортов.